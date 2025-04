Bellezza, sapori e tradizioni a Città della Pieve

Bellezza, sapori, tradizioni. Tanta gente alla scoperta della patria del Perugino, Città della Pieve che ha regalato ai suoi tanti visitatori un weekend di Pasqua carico di emozioni e bellezza. La Mostra Mercato ha trasformato la città in un itinerario tra eccellenze gastronomiche, arte viva e antiche tradizioni.

Oltre 50 espositori selezionati hanno animato le vie e le piazze del centro storico con prodotti tipici, degustazioni e prelibatezze artigianali: formaggi, salumi, dolci della tradizione, olio, vino e miele, raccontati direttamente dai produttori. Un’esperienza imperdibile per gli amanti dei sapori autentici e la qualità a km 0.

A Pasqua e Pasquetta i sotterranei di Palazzo Orca hanno ospitato uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: i Quadri Viventi, rappresentazioni statiche e scenografiche della Passione di Cristo, messe in scena con maestria dal Terziere Borgo Dentro. Un’esperienza visiva e spirituale che emoziona da oltre 30 anni.

Senza dimenticare l’itinerario guidato “Pellegrini d’Arte e di Speranza”, un viaggio tra i capolavori del Perugino e i percorsi giubilari della Via Romea Germanica, alla scoperta delle radici artistiche e spirituali della città. Città della Pieve ha regalato momenti di gioia e divertimento anche per i più piccoli, in questi giorni di festa e grande turismo. Con le vie del centro che sono diventate lo scenario di una coinvolgente caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni, tra giochi, scoperte e tanta magia pasquale.