Aumenta il costo della Carta Unica. Salgono i prezzi dei singoli biglietti

Aumenta di dieci euro il costo della Carta Unica che passa da 25 a 35 euro in ragione dell’aumento del prezzo del biglietto della Cappella di San Brizio in Duomo. Contemporaneamente la Carta che consente con un biglietto unico di poter accedere ai principali monumenti della città sarà gratuita per i residenti. Una delle principali novità è la trasformazione che porterà l’associazione Carta Unica a diventare un ente del terzo settore e quindi di accedere al mondo della progettazione finanziata. A partire dal primo marzo scatterà l’adeguamento delle tariffe dovuto agli adeguamenti dei singoli biglietti di accesso in alcuni siti (Duomo, Pozzo di San Patrizio, Museo "Faina" e Orvieto Underground). Il biglietto intero costerà 35 euro, quello ridotto 25 euro. Cambiano i prezzi anche delle quattro carte tematiche (Medioevo, Sotterranei, Piazza Duomo, Etruschi) rispettivamente a 18 euro per la tariffa intera e 12 euro per quella ridotta. Confermata la validità annuale di tutti i prodotti che consentono di ottenere anche sconti presso strutture ricettive, bar e ristoranti della città. E’ stato varato un pacchetto pensato per i residenti di Orvieto e di tutti i Comuni dell’Area interna Sud-ovest Orvietano che consentirà agli abitanti di accompagnare gratuitamente un visitatore che abbia acquistato almeno una Carta Unica.

Ripristinato anche il biglietto combinato Carta Unica+Funicolare a favore di tutti i visitatori che arrivano alla stazione ferroviaria di Orvieto scalo, parcheggiando a Piazza della Pace o tramite treno. Tali biglietti possono essere acquistati sul sito www.cartaunica.it o direttamente in piazza della Pace. Coloro che organizzano i viaggi tramite bus turistici avranno invece la possibilità di acquistare la Carta direttamente dall’applicazione che gestisce la prenotazione dei parcheggi dei bus (MyCicero). L’acquisto di Carta Unica sarà integrato inoltre nel nuovo sistema di vendita digitale presente alla biglietteria del Duomo e le informazioni sulle attività e i servizi saranno accessibili anche da App24, l’applicazione di messaggistica broadcasting già scaricata da oltre 500mila utenti. A tutti i visitatori già in città e non in possesso della Carta, infine, verrà fornita la possibilità di conoscerla e acquistarla dalla segnaletica turistica inquadrando con lo smartphone un qrcode che sarà presente sui cartelli.