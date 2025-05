"Attività commerciali nel mirino". Le associazioni chiedono sicurezza

Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti in audizione dal prefetto Antonietta Orlando nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza chiedono "un impegno diffuso e condiviso per proteggere le imprese e rilanciare l’economia del territorio". Le associazioni di categoria sottolineano "la recrudescenza di episodi criminali che, negli ultimi mesi, hanno colpito in maniera sistematica attività commerciali, artigiane e piccole e medie imprese in generale, con particolare riferimento al centro città e alle aree produttive".

"Le pmi, già messe a dura prova dalle difficoltà economiche e dalla burocrazia – continuano le associaizoni – si trovano adesso a fronteggiare il rischio costante di furti, rapine e danneggiamenti. Eventi che in città si caratterizzano per frequenza crescente e tratti particolarmente violenti, anche se per danni di minore importo, mentre nelle aree produttive hanno già generato danni di grande rilevanza in grado di impattare sugli stessi equilibri economici e finanziari delle imprese. Inoltre, l’ultimo e più grave furto sventato dalle forze dell’ordine a Maratta per tempi di preparazione, complessità dei mezzi e attrezzature rubate, modalità e numero di persone coinvolte sembra far suppore l’operatività a Terni di una organizzazione criminale strutturata dedita ai furti dei beni aziendali. Per agire in un’ottica integrata di sicurezza partecipata si è concordato di pianificare un calendario di incontri riguardanti l’area urbana e le aree artigianali, cui prenderanno parte le Istituzioni responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza, l’amministrazione comunale di Terni, le associazioni di categoria e i singoli operatori economici".

"Nel corso dell’incontro – fa sapere la Prefettura – , seppur registrando una diminuzione, rispetto allo scorso anno, di episodi denunciati di furti presso gli esercizi commerciali, il prefetto ha sottolineato la necessità di continuare a mantenere la massima attenzione sulla crescente domanda di sicurezza proveniente dalla collettività. All’esame del Comitato, anche lo stato di attuazione del Protocollo “Video allarme ed antirapina” sottoscritto recentemente dalla Prefettura e dalle associazioni datoriali Confcommercio e Confesercenti, al fine di incrementare il livello di tutela degli operatori economici, anche mediante l’impiego dei più moderni strumenti tecnologici".