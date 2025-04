Arvedi Ast, accordo di programma: "Subito la riunione per definirlo"

"Il ministro Urso ha assicurato il massimo impegno del Governo nell’aggiornare a brevissimo l’incontro con le parti sociali ed istituzionali per avviare la definizione dell’accordo di programma da tempo atteso": l’accordo di programma è quello per Arvedi - Ast e a dare notizia della volontà del Governo di procedere in tempi strettissimi sono il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e il presidente della commissione Lavoro del Senato, Franco Zaffini. Prisco e Zaffini, si legge in una nota, "esprimono soddisfazione per la positiva interlocuzione avuta nelle ore scorse con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito all’accordo di programma Ast di Terni", sottolineando appunto come dal ministro sia arrivato l’impegno "ad aggiornare a brevissimo l’incontro" con sindacati, Comune e Regione. "La conclusione auspicata dell’accordo di programma – precisano ancora il sottosegretario all’Interno e il presidente della commissione Lavoro al Senato – gioverà alla continuità produttiva e al rilancio dello stabilimento siderurgico ternano".

Un accordo di programma tanto annunciato quanto, fin qui, impossibile da raggiungere. Tanto che, alcune settimane fa, Alessandro Rampiconi, segretario della Fiom Cgil aveva sostenuto: "Per noi l’accordo di programma non c’è più; l’azienda lascia ancora aperte delle possibilità, staremo a vedere. In ogni caso chiederemo all’azienda prossimamente l’avvio della discussione sul piano industriale e sugli investimenti previsti, che non sono quelli sull’ambienta. In base alla risposta dell’azienda articoleremo la mobilitazione".