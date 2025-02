"Alta velocità, è un errore dire no alla stazione a Creti"

TUORO SUL TRASIMENO - Stazione Alta velocità a Rigutino? il sindaco di Tuoro dice no. "Come sindaco di Tuoro – scrive Maria Elena Minciaroni – esprimo preoccupazione e forte perplessità per una scelta che, se verrà confermata, rischia di penalizzare gran parte del territorio del perugino e del Trasimeno. La presidente Stefania Proietti afferma che l’ Umbria ha necessità di infrastrutture, ma poi la sua maggioranza dice no anche alla stazione ad alta velocità della Medio Etruria a Creti respingendo, qualche giorno fa durante una seduta dell’ assemblea regionale, la mozione dei consiglieri di minoranza Enrico Melasecche e Donatella Tesei che chiedevano alla Giunta regionale di rispettare gli accordi precedentemente siglati e di attivarsi per la costruzione della stazione ferroviaria ad alta velocità a Creti. Ricordo, inoltre, ai nostri amministratori regionali che il 70% dei flussi turistici dell’Umbria gravita sull’asse Trasimeno-Perugia-Assisi e la stazione di alta velocità collocata a Creti risponde alle esigenze di questi territori e non può che favorirne lo sviluppo".