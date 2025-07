“Alberi“ in anteprima nazionale . Storti e Mancuso star ad Assisi

Un viaggio appassionato e sorprendente alla scoperta dei misteri del mondo vegetale. Con un esploratore curioso e attento, Giovanni Storti (del celeberrimo trio Aldo, Giovanni e Giacomo) e il professor Stefano Mancuso a fargli da guida sapiente e illuminata. Ecco i due protagonisti del nuovo, attesissimo spettacolo “Alberi. Tutto quello che avreste voluto sapere ma non avete mai osato chiedere” con la regia di Arturo Brachetti, che debutta in anteprima nazionale questa sera alle 21 della Piazza inferiore di San Francesco (biglietti su Ticket Italia).

Si tratta di un nuovo straordinario evento del “Cortile di Francesco“ dopo l’anteprima dell’8 giugno con Simone Cristicchi e il suo spettacolo “Franciscus“, in collaborazione con Umbria Green Festival. A 800 anni dalla composizione del Cantico delle creature di san Francesco, “Alberi“ è un viaggio tra natura, comicità e conoscenza per svelare i misteri del mondo vegetale. Lo spettacolo vuole sensibilizzare il pubblico sulla cruciale importanza del mondo vegetale per la vita sulla Terra, dimostrando come arte e scienza possano dialogare per generare consapevolezza e ispirare il cambiamento. Scienza e intrattenimento si uniscono per raccontare un mondo poetico e stupefacente, animato dalla bellezza, dall’armonia e dal potenziale rivoluzionario delle piante. Grazie alla regia visionaria e poetica di Arturo Brachetti, la narrazione diventa magia in un’atmosfera di grande suggestione.

"Lo spettacolo di Stefano Mancuso e Giovanni Storti è un’opportunità straordinaria per riscoprire con leggerezza e profondità la dimensione relazionale, di gratitudine e cura, che è a fondamento della visione francescana della realtà" dice fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento mentre Daniele Zepparelli, direttore artistico dell’Umbria Green sottolinea che "lo spettacolo incarna lo spirito del Festival: creare consapevolezza ambientale attraverso la bellezza, la cultura e il dialogo tra saperi diversi. La collaborazione con il Cortile di Francesco rappresenta un’opportunità preziosa per coniugare spiritualità, arte e impegno ecologico in uno dei luoghi più simbolici del nostro Paese". Umbria Green prosegue domenica 13 luglio, dalle 8 alle 20, al Bosco Fai di San Francesco in Assis con il format “Il Viaggio Interiore” a cura di Gloria Campaner con i massimi esperti di meditazione e benessere.

S.C.