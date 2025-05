Giganti verdi Tesori da curare e tutelare . Cedri, bagolari e pini sorvegliati speciali

Cedro del Libano in via Masi, cedro del Libano in via Brunamonti, Largo Porta Pesa (foto), Bagolaro in via Fiume e Pino d’Aleppo a Ponte San Giovanni: eccoli i sorvegliati speciali del nostro patrimonio verde, per i quali Comune e Agenzia forestale regionale dell’Umbria hanno avviato un programma di cura e manutenzione inserito in un protocollo ministeriale. Oggi, in occasione della Giornata nazionale degli alberi monumentali si svolgeranno anche a Perugia importanti iniziative per la tutela e la valorizzazione dei nostri giganti verdi.

Con l’occasione, il Comune ricorda che gli interventi, eseguiti a riguardo tra febbraio e marzo 2025, hanno incluso la potatura, l’eliminazione di rami danneggiati e il riequilibrio della chioma. Sono stati inoltre installati tiranti elastici e sostegni fissi per garantire la stabilità delle branche principali.

Un secondo progetto prevede l’installazione di targhe, targhette e bacheche informative con QR code, che permetteranno alla cittadinanza e ai turisti di conoscere la storia e le caratteristiche di questi alberi monumentali.

Infine, durante la giornata mondiale della Terra, recentemente svolta a San Sisto insieme alla cittadinanza, è iniziato il processo di monumentalizzazione della splendida roverella secolare nell’area verde lungo via Albinoni. L’assessore all’ambiente David Grohmann, invita cittadine e cittadine a celebrare l’importante ricorrenza odierna. Come? "Facendo visita ai nostri meravigliosi alberi monumentali per scoprire la bellezza di questi veri e propri “tesori verdi” della nostra città”".

Tutto bello, tutto giusto ma qualche cittadino aggiunge: "Ben venga il rispetto del verde monumentale, ma non sarebbe male curare anche il verde comune, dei parchi e della aiuole".

Silvia Angelici