Il festival Tutte le stelle di Umbria Green

Prime assolute, ospiti internazionali e performance esclusive nei luoghi più suggestivi della regione. Con un cartellone che si snoda tra grandissimi nomi torna Umbria Green, il festival dove la scienza diventa spettacolo, la musica si intreccia con la poesia e la natura sale da protagonista sul palcoscenico dell’arte. La manifestazione, organizzata dalla società Techne e dall’associazione ’De Rerum Natura’ celebra la decima edizione con un programma senza precedenti, che unisce le arti e la scienza nel segno della natura. "Il Festival è uno spazio di scambio culturale attivo, capace di generare consapevolezza ecologica attraverso la bellezza” dice con orgoglio il direttore artistico Daniele Zepparelli.

Si comincia domani a Perugia con due appuntamenti nel segno dell’acqua: alle 18 all’Archivio di Stato c’è “Questa è l’acqua, narrazioni risorgive“ a cura di Loredana Lipperini, con gli scrittori Simone Tempia e Giuseppe Zucco. Insieme racconteranno l’acqua dal punto di vista letterario in un viaggio distopico e immaginifico con ingresso libero e prenotazione su Ticket Italia. Alle 21 alla Sala dei Notari si terrà la prima assoluta per l’Umbria di un evento speciale: “Canto d’Acqua“, reading musicale con Telmo Pievani e Cristiano Godano (foto sopra), che uniscono la narrazione scientifica con la musica e la poesia. Perché, dicono, "per raccontare la crisi ambientale bisogna convocare linguaggi nuovi e mescolarli". Biglietti su Ticke tItalia.

Ma sono davvero tante le proposte di un cartellone ricchissimo. Il primo luglio Giovanni Storti e Stefano Mancuso saranno ad Assisi per la prima nazionale di “Alberi”, viaggio emozionante tra comicità e botanica con la regia di Arturo Brachetti. Il 25 luglio Palazzo Cesi di Acquasparta ospiterà “Oltre le colonne d’ercole“ con la pianista Gloria Campaner e l’attrice Valeria Solarino (foto sotto), il violoncellista Giovanni Sollima sarà il 3 agosto al Teatro Romano di Carsulae con strumenti fatti di fieno, Marco Paolini porterà “La Fabbrica del Mondo“ a Sant’Apollinare a Marsciano (5 e 6 agosto), Massimo Recalcati terrà la sua lectio magistralis “Gesù: il miracolo del desiderio“ il 10 settembre ad Assisi, in prima nazionale. E ancora lo scrittore francese Michel Houellebecq sarà con il musicista Frederic Lo il 12 ottobre al Pavone in “Remember the man“, spettacolo che fonde musica, teatro, letteratura per raccontare con la forza dirompente del suo linguaggio le le contraddizioni dell’uomo. Il compositore giapponese Toshio Hosokawa ha scritto per il Festival un’opera ispirata a Giotto, “Viaggio nella natura dell’estremo Oriente“, il 9 novembre a Spoleto, da ricordare anche Isabella Ragonese & Rodrigo D’Erasmo, Donatella Di Pietrantonio, Nicola Lagioia e Wu Ming.

Sofia Coletti