Al via la Festa di Scienza e Filosofia a Foligno. Incontri e show tra intelligenze, circolarità e avvenire

Si è ufficialmente aperto ieri a Foligno (nella foto l’inaugurazione) il dibattito su “Intelligenze; Circolarità; Avvenire”: sono i tre macrotemi individuati dal Laboratorio di Scienze Sperimentali per la XIV “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza”, che animerà la città fino a domenica. Il cartellone è ricchissimo e solo oggi propone 46 conferenze, 19 per le scuole e 27 per il pubblico, sempre con ingresso libero.

Si parte fin dalla mattina e tra i tanti appuntamenti c’è da ricordare il concerto, in prima esecuzione assoluta alle 11 all’Auditorium San Domenico: “News“, una produzione degli Amici della Musica in tandem con la kermesse che esplora le nuove frontiere della musica in una performance elettroacustica per quattro gruppi strumentali, Live Electronic e Multimedia AI Generated, affidata a studenti e studentesse del Liceo musicale di Terni.

Sul fronte delle conferenze, il fisico e genetista Edoardo Boncinelli alle 16.45, in collegamento online, parlerà con il documentarista e sociologo visuale, Marco Rossano, su “La maschera e il codice”. Alla stessa ora Tommaso Parrinello terrà la conferenza “Aeolus: come rientrare dallo spazio e non farsi male” al Teatro San Carlo, la presidente della Società astronomica italiana, Patrizia Caraveo, parlerà di “Ecologia spaziale” a Palazzo Brunetti Candiotti, il presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia Nicola Casagli terrà l’incontro “Osservazione della Terra dallo spazio per la prevenzione dei rischi geologici” all’Oratorio del Crocifisso e il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Roberto Ragazzoni proporrà la conferenza “Caos, necessità e mondi alieni” a Palazzo Trinci, Sala Rossa.

Infine, alle 21, all’Auditorium San Domenico il direttore del laboratorio di Neuroscienze cognitive sociali all’Università di Parma, Vittorio Gallese terrà l’incontro “Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione”.