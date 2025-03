Al cinema Caporali tra impegno e “corti“

CASTIGLIONE DEL LAGO - Martedì 11 Lagodarte Impresa Sociale propone due interessanti appuntamenti al Nuovo Cinema Caporali. Alle 16.15, con replica alle 21, il film “Come se non ci fosse un domani“ diretto da Riccardo Cremona e Matteo Keffer alla presenza, in entrambi gli spettacoli, della produttrice Ottavia Virzì (figlia del regista Paolo Virzì) e dell’attivista castiglionese di “Ultima Generazione“ Tommaso Juhasz, uno dei protagonisti del film. “Come se non ci fosse un domani“ segue con intensità, tramite le storie di cinque giovani attivisti, il movimento “Ultima Generazione“, impegnato nella lotta contro il cambiamento climatico.

Sempre martedì 11 alle 18 primo appuntamento di “Corto che passione“ la rassegna che accompagnerà gli spettatori il secondo martedì di ogni mese fino a fine stagione, organizzata da Fice (Federazione italiana cinema d’essai) in 100 sale cinematografiche e il Nuovo Caporali è l’unica sala umbra. Lagodarte propone una promozione: i possessori di un biglietto d’ingresso al Caporali, acquistato dal 6 all’11 marzo, avranno un biglietto omaggio per i “corti“ di martedì.