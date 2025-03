"Adisu, necessario un cambiamento radicale"

PERUGIA - L’assessore all’Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha visitato alcuni dei collegi Adisu di Perugia, accompagnato dal neo amministratore unico di Adisu Umbria, Giacomo Leonelli, e dai rappresentanti degli studenti, tra cui la garante della Commissione di Garanzia Adisu Umbria, la vicepresidente della stessa commissione e il responsabile del diritto allo studio di UDU Perugia che hanno sollevato le criticità dei collegi che da anni portano avanti in commissione di garanzia.

Fra i collegi visitati il Fermi di San Sisto, è il collegio Ruggero Rossi. Si è dibattuto su come migliorare le condizioni di vita degli studenti, con particolare attenzione alla mobilità. L’assessore Barcaioli ha sottolineato l’importanza di garantire agli studenti servizi adeguati a una vita universitaria ottimale.

Durante la visita, sono emersi vari problemi, tra cui la carenza di spazi adeguati per studiare, il riscaldamento insufficiente e la necessità di una cucina più funzionale per soddisfare i bisogni degli studenti. Un tema cruciale è stato il problema della mobilità, con mezzi di trasporto non sempre sufficienti per garantire la fruizione dei servizi da parte degli studenti.

L’assessore Barcaioli ha sottolineato: "È necessario un cambiamento radicale nell’approccio. Ogni nuovo studentato deve essere progettato considerando non solo la struttura, ma anche la mobilità e tutti i servizi necessari per un’esperienza universitaria completa e serena. Non possiamo permettere che i diritti degli studenti e delle studentesse vengano trascurati. Ogni studente è una persona con esigenze concrete e non possiamo creare ‘cattedrali nel deserto’. È fondamentale garantire anche gli spazi per la socialità, che sono essenziali per il loro benessere e la crescita personale".