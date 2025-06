Foligno, la casa degli orrori: abusava (e faceva abusare) anche della figlia minorenne

Foligno (Perugia), 26 giugno 2025 – Era una casa degli orrori. Dove avveniva di tutto. Botte e minacce, ma anche abusi sessuali sulla figlia, sulla moglie e su altri minori. L'incubo è finito con l'arresto dell'aguzzino: un uomo di 41 anni residente a Foligno. Nello specifico, dall’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, è emerso che il 41enne, nel corso del tempo, aveva posto in essere, in svariate occasioni, condotte violente sia sotto il profilo verbale che fisico e psicologico ai danni della coniuge, arrivando persino, in alcune occasioni, a percuotere violentemente la figlia avuta dalla stessa in una precedente relazione e la propria.

L'orco minacciava le donne anche con oggetti contundenti o coltelli. Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere altre atrocità: le violenze sessuali sulla figlia minore da parte sua ma anche da altri uomini.

Vista la gravità dei fatti contestati e la pericolosità dell'uomo, il Gip ha predisposto gli arresti domiciliari con monitoraggio attraverso dispositivi di controllo elettronico e divieto di comunicazione con le vittime.