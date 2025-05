“Abusata nella fattoria”. La denuncia dei genitori di una bambina di 8 anni. Indagano i carabinieri

Empoli, 18 maggio 2025 – L’accusa è molto grave. Una bambina di 8 anni sarebbe stata abusata all’interno di una fattoria dell’Empolese Valdelsa durante una visita in compagnia dei genitori. Sono stati proprio loro, il padre e la madre, a denunciare quanto accaduto. Sul fatto, riportato dal Tirreno, indagano i carabinieri.

Secondo quanto raccontato dai due, la figlia piccola avrebbe detto loro che nell'occasione della visita un giovane che lavora nella fattoria, di circa 18 anni, l'avrebbe molestata con contatti fisici.La famiglia, che risiede in un comune zona del Cuoio, aveva deciso di visitare la fattoria per trascorrere un pomeriggio tra la natura e gli animali. Il giovane ha mostrato subito molte attenzioni alla piccola.

In base al racconto, prima l'avrebbe aiutata a salire su un asino e poi si è offerto di accompagnarla a fare merenda nel locale della fattoria. Quando il giovane ha riaccompagnato la piccola dai genitori questa avrebbe però loro riferito di voler andar via e poi, più tardi, avrebbe confessato l’abuso. La bambina è stata trasportata all'ospedale di Empoli e poi all'ospedale pediatrico Meyer per i controlli. Il giorno dopo i genitori si sono recati alla compagnia dei carabinieri locale per denunciare i fatti.