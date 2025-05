Palio, il rito della firma dei fantini. Ecco tutti i nomi dei protagonisti

L’adrenalina corre veloce: il Palio è alle porte. "Quella della tratta è stata una lunga notte, durante la quale le stalle hanno lavorato per trovare le monte ritenute più adatte per il cavallo avuto in sorte. In questi giorni le prove. E chissà che nelle prossime ore non ci siano già delle sorprese". Lo aveva detto la sindaca Emma Donnini: il dado è tratto, con l’assegnazione dei cavalli si sono andate delineando le prime strategie ma tutto è possibile fino alla firme dei fantini. Ed eccolo arrivato. Ieri al Parco Corsini si è celebrato il rito solenne della firma dei fantini: ora è ufficiale, le alleanze sono fatte, i giochi sono (quasi) chiusi. Nessun colpo di scena, ogni contrada ha cercato la monta perfetta, quella che potrebbe fare la differenza tra il sogno e la delusione. Il Palio di Fucecchio, edizione numero 44, è ormai pronto a esplodere. Dopo giorni di attese e pronostici, il quadro è completo. Qualcuno ha dovuto restare a guardare — tra gli esclusi spiccano nomi di Adrian Topalli, Jonatan Bartoletti, Giovanni Atzeni, Silvano Mulas, Stefano Piras, Giosuè Carboni e Alessio Migheli.— ma per i prescelti la tensione è alle stelle. Confermata l’accoppiata vincente del 2024 con "Tremendo" Francesco Caria che tornerà a correre per Porta Raimonda puntando tutto su Dimmi Di Sì. Ferruzza sarà rappresentata da Sebastiano Murtas detto "Grandine" su Enalotto Super, mentre Massarella ha voluto con sé Antonio Mula a dominare Bonvoyage. Il "Brigante" Carlo Sanna vestirà i colori di Borgonovo su Bramosu de Campeda, San Pierino si affida a Dino Pes detto "Velluto" con Ceccobiondo e Cappiano risponde con Giuseppe Zedde, "Gingillo" a montare Dididomodossola. Con Exuberant, Valter Pusceddu è stato la scelta di Botteghe, mentre Torre rilancia con Antonio Siri su Première da Clodia. Querciola schiera Andrea Coghe su Eccolo, Sant’Andrea mette in campo Andrea Sanna su Diamante Sauro e Enrico Bruschelli gareggerà per Porta Bernarda con Assalto. El Rey di Samo sarà condotto da Gavino Sanna. Il Cencio è lì, sospeso tra cielo e sogno. E da oggi si fa sul serio. Il conto alla rovescia è finito.

Y.C.