Il premio “Michele Mazzini“ assegnato al giovane Luis Sulima

CASTELFIORENTINOUn riconoscimento intitolato ad un ragazzo scomparso troppo presto, che da quasi un trentennio premia ogni anno uno studente o una studentessa distintisi per doti umane e merito scolastico. Un premio riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado "Bacci-Ridolfi", costituito da una pergamena, una targa e un assegno per facilitare la prosecuzione degli studi. E che quest’anno è andato al giovane Luis Sulima. E’ il resoconto della ventisettesima edizione del "Premio Michele Mazzini", con la cerimonia di premiazione svoltasi lo scorso venerdì sera al Teatro del Popolo alla presenza fra gli altri della sindaca Francesca Giannì e del dirigente scolastico Salvatore Picerno. Il riconoscimento è stato istituito da anni da Mariella e Sergio Mazzini per incentivare gli studi e ricordare nel modo migliore il figlio Michele, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1994, quando ormai mancavano pochi giorni agli esami di maturità.

"Sono onorata di intervenire a questa premiazione, per rinnovare il mio legame di affetto personale e quello dell’amministrazione comunale nei confronti di due persone care – ha commentato Giannì - che hanno saputo trovare nel dolore, per molti aspetti inaccettabile com’è la perdita di un figlio, la forza per andare avanti e soprattutto riaffermare attraverso questo premio il loro convinto sostegno agli studenti che nel corso dell’anno scolastico hanno ottenuto risultati brillanti. Sia negli studi che per le loro doti di umanità. E sappiamo bene quanto questo sia importante per la formazione delle nuove generazioni". La serata si è conclusa con l’esibizione di ragazzi e ragazzi a conclusione del progetto musicale "Risvegli", portato avanto in collaborazione con la Scuola di Musica e gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria Bacci – Ridolfi.

G.F.