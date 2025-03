Fiorentina-Genoa 0-1: Viareggio Cup amara per i viola, fa festa il Grifone

Viareggio, 31 marzo 2025 – Troppo più forte il Genoa. Troppo evidente il divario fisico (e in alcuni casi persino tecnico) che ha messo a dura prova la Fiorentina Under-18, uscita sconfitta per 1-0 nella finale della 75ª edizione della Viareggio Cup per 1-0.

La premiazione della Fiorentina, seconda arrivata (Foto Umicini)

A decidere la sfida del rinnovato impianto “Bresciani”, sotto gli occhi di oltre 2.000 persone tra cui il presidente viola Commisso e tutta la dirigenza (il dg Ferrari, il ds Pradè e il responsabile del vivaio Angeloni) e al tecnico della prima squadra rossoblù Vieira, è stata una rete di Marconi arrivata poco prima della mezz’ora sugli sviluppi di un angolo, in cui il portiere viola Dolfi non è sembrato impeccabile. Una vera beffa visto che la Fiorentina fino ad allora aveva tenuto bene il campo, nonostante una differenza con i suoi avversari - campioni d’Italia in carica - piuttosto evidente: sono ben 19 i punti di distanza in campionato in favore della squadra di Ruotolo, che ha conquistato il suo terzo trofeo da quando allena nelle giovanili del Grifone. Terza finale persa in altrettanti anni invece (dopo due scudetti mancati nelle categorie Under-15 e Under-17) per il gruppo dei 2007 e dei 2008 viola. Quello di oggi è stato peraltro il sesto ultimo atto di fila perso in Coppa Carnevale dai viola, il decimo totale su diciotto giocati. Orfana di tutti i suoi attaccanti e con Sardilli partito in panchina perché ancora non al top, mister Capparella (premiato al termine del torneo come miglior allenatore della manifestazione, al pari di Sadotti come miglior giocatore) ha confermato la squadra che ha battuto in semifinale il Sassuolo ma la leggerezza di Angiolini in attacco non ha pagato, col portiere rossoblù Baccelli pressoché inoperoso. Anche per questo, dopo un primo tempo in cui l’unico attaccante viola in grado di rendersi pericoloso è stato Puzzoli (prima con una percussione centrale poi con una botta finita di poco alta sopra la traversa), l’allenatore ha inserito prima Koné e poi Kaba ma la sostanza non è cambiata: il match è stato infatti condotto quasi sempre dal Genoa, vicino al bis prima con Odero (bravo Dolfi nella circostanza) e poi con Spicuglia (salvataggio sulla linea di Sadotti) prima che sempre Puzzoli impegnasse su punizione Baccelli. Niente da fare, però: il Viareggio per la Fiorentina continua ad essere una maledizione. E ad esultare, stavolta, è il Grifone che ha vinto la sua terza Coppa Carnevale (l’ultima volta era stata nel 2007). Fiorentina-Genoa 0-1

FIORENTINA: Dolfi; Turnone (75’ Koné), Batignani, Sadotti, Sturli (60’ Colaciuri); Atzeni, Bonanno; Evangelista, Puzzoli, Pisani (60’ Sardilli); Angiolini (85’ Kaba). All. Capparella. GENOA: Baccelli; Doucouré, Colonnese, Pastore; Odero, Marconi (62’ Miragliotta), Pagliari (83’ Minniti), Mendolia; Spicuglia (83’ Riolfi); Piacenza (62’ Pallicanò; 90’ Hautakangas). All. Ruotolo. Arbitro: Crezzini di Siena. Marcatore: 28’ Marconi. Note: spettatori 2.200 circa.