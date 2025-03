La riapertura dello stadio dei Pini: una vetrina promozionale

Viareggio, 31 marzo 2025 – Lo stadio dei Pini oggi, finalmente, dopo un’attesa lunghissima durata ben 2.527 giorni, riapre al pubblico e ad un evento sportivo. Alle 15 ci sarà infatti il fischio d’inizio della finalissima della 75ª edizione della Viareggio Cup, Fiorentina-Genoa, che sarà trasmessa anche in diretta tv su Rai Sport. Un’ottima vetrina nazionale per mostrare a tutti come è stato rinnovato un impianto che trasuda storia da ogni poro. La spesa per questo profondo restyling è stata di circa 12 milioni di euro: l’ultimo dato ufficiale parlava di 11 milioni e 200mila euro (di cui 3 milioni e 800mila con fondi Pnrr) ma con gli ultimi interventi e consulenze varie si è arrivati a circa 12.

Il nuovo “Torquato Bresciani“ conta ora 3.720 posti a sedere: la tribuna coperta lato mare ha 1.980 sedute mentre la nuova gradinata, composta da tre blocchi modulari da 580 posti ciascuno, ha un totale di 1.740 seggiolini. Lo stadio che vedremo oggi ovviamente non sarà ancora nella sua versione migliore dato che mancano dei lavori che saranno poi completati nei prossimi mesi in vista della grande festa d’inaugurazione che sarà fatta a maggio o al massimo in estate. Intanto però oggi sarà già una sorta di bellissima prima festa d’apertura, pur magari non avendo ancora la pista d’atletica “al top della forma“.

I biglietti per la finalissima odierna del Torneo di Viareggio il Centro Giovani Calciatori li ha messi in vendita con questi prezzi: 30 euro l’intero in tribuna coperta (ridotto a 20 euro per i ragazzi dai 12 ai 16 anni... mentre gli under 12 entrano gratis); 10 euro il posto unico in gradinata scoperta (gratuito anche qui per i ragazzi fino ai 12 anni di età)... che oggi dovrebbe essere baciata dal sole. È già attiva la pre-vendita anche on line.

Fiorentina-Genoa è l’ultimo atto della Coppa Carnevale 2025 ed è una finale Under 18 comunque di grande tradizione e fascino, tra due club che oggi avranno pure un ottimo seguito di tifo nella “Perla del Tirreno“. Per la Viola è la 18ª finale al ’Viareggio’ (l’ultima la giocò 7 anni fa, perdendola contro l’Inter... proprio nell’ultima finale del Torneo giocata allo stadio dei Pini), per il Grifone invece è la 5ª finale (l’ultima risale a 6 anni fa e la perse ai rigori contro il Bologna al “Picco” di La Spezia). La Fiorentina ha vinto la Coppa Carnevale otto volte ma non la vince dal 1992, il Genoa l’ha vinta due volte (di cui l’ultima nel 2007).