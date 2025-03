La Fiorentina vola ai quarti della Viareggio Cup: battuto l'Olympique Thiessois

Firenze, 25 marzo 2025 – La Fiorentina Under-18 ha conquistato il passaggio ai quarti di finale della Viareggio Cup superando 2-0 i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Al Viola Park, sul sintetico del campo Astori, la formazione viola con un gol per tempo ha regolato una delle migliori terze della fase a gironi del torneo che si erano qualificate a quella a eliminazione diretta grazie alle reti di Puzzoli al 30’ su rigore e al raddoppio di Kaba in chiusura di ripresa. Una sfida nel complesso ben giocata da parte squadra di Capparella, che ha confermato un discreto cinismo in zona offensiva (tolte le due reti siglate, non si sono in realtà registrate occasioni particolarmente pericolose in attacco) e soprattutto un’ottima tenuta difensiva: con il clean sheet di oggi, sono salite a tre le gare disputate dai viola in cui Bonanno e soci non hanno subìto gol.

Il rigore della svolta

Il match si è sbloccato alla mezz’ora, quando Puzzoli (uno dei “prestiti” della Primavera, insieme a Sadotti) ha trasformato un calcio di rigore che si era guadagnato Sardilli dopo un paio di chance capitate sui piedi di Sturli e dello stesso centravanti. Nonostante il punteggio favorevole, i senegalesi hanno avuto una grande occasione poco prima della mezz’ora con una pericolosa incursione di Faye che è stata neutralizzata dal portiere viola Dolfi, bravo a respingere una conclusione a distanza ravvicinata.

Rosso e raddoppio

Nel secondo tempo, la partita ha preso una piega più dinamica, con la squadra di Capparella che ha continuato a cercare il raddoppio prima della vera svolta del match: Faye ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo per un brutto intervento su Sadotti e ha lasciato i suoi in dieci. Da quel momento, la Fiorentina ha preso in mano il controllo del gioco e al di là di un brivido al 75’ (quando Cissè ha colpito la traversa con un tiro potente da fuori area) ha trovato il bis al termine di un'ottima azione corale che ha visto protagonisti Angiolini e Atzeni: a siglare il 2-0 è stato il neoentrato Kaba che con un tap-in a porta vuota ha chiuso la partita e ha certificato il passaggio della Fiorentina ai quarti di finale che si giocheranno giovedì di nuovo al Viola Park alle 15 contro l’Imolese.

Fiorentina 2 O. Thiessois 0

FIORENTINA: Dolfi; Turnone, Sadotti, Batignani (81’ Biagioni), Sturli (81’ Masoni); Bonanno, Evangelista (81’ Angiolini), Puzzoli (50’ Atzeni); Kone (63’ Colaciuri), Sardilli (50’ Kaba), Pisani (63’ Guidorizzi). All. Capparella.

O. THIESSOIS: Ngmelah; Sambmuhamed, Balde (88’ Ndaw), Barros, Kane (60’ Ciss); Thiam (88’ Coulibaly), Colley, Faye; Ndir, Senes, Cisse. All. Mauri.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Marcatori: 30’ rig. Puzzoli, 83’ Kaba.

Note: spettatori 200 circa. Espulso Faye al 61’.