La Fiorentina approda in finale alla Viareggio Cup: battuto il Sassuolo per 2-1. Ora il Genoa

Seravezza (Lucca), 29 marzo 2025 – A distanza di sette anni dall’ultima finale, la Fiorentina è approdata all’ultimo atto della Viareggio Cup. Per la diciottesima volta nella sua storia, i viola disputeranno la finalissima della Coppa Carnevale (il bilancio ad oggi è di otto successi e nove confitte) in virtù del successo per 2-1 sul Sassuolo ottenuto allo stadio “Buon riposo” di Seravezza. Una gara giocata ad alto livello dalla formazione di Capparella (quella in Versilia è stata nettamente la miglior performance di Bonanno e soci), che nonostante una serie di defezioni in attacco ha messo sulla difensiva gli emiliani già dai primi minuti, collezionando una serie di palle gol tra le quali solo quella di Puzzoli poco prima della mezz’ora è stata tramutata in rete. Prima infatti del gol del fantasista viola, c’era stata una punizione di Angiolini finita di poco alta e soprattutto una conclusione di Evangelista da fuori area che si era stampata sull’incrocio dei pali. Una vera beffa che i viola hanno pagato nel secondo tempo. Nella ripresa infatti i neroverdi - vincitori del Viareggio ben tre volte nelle ultime sei edizioni - hanno trovato il pari con Acatullo al 69’ sugli sviluppi di una punizione ma nel finale Sturli, con una splendida conclusione sotto l’incrocio, ha centrato il nuovo e meritato vantaggio. Nell’ultimo atto del torneo, che si terrà nel rinnovato stadio Dei Pini di Viareggio lunedì alle 15, la Fiorentina affronterà il Genoa che nell’altra semifinale ha battuto 2-0 il Torino. Soddisfattissimo, a fine gara, il tecnico dell’Under-18 Marco Capparella, che dopo le sconfitte in finale scudetto con l’Under-16 e l’Under-17 negli scorsi anni (ma il gruppo è quello dell’attuale 18), è pronto a prendersi una rivincita per riportare a Firenze un trofeo che manca dal 1992: “Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, hanno fatto una partita stupenda e un primo tempo fantastico. Dico sempre loro di divertirsi, perché hanno doti tecniche importanti. Il Genoa è una squadra forte e viene dallo scudetto dell'anno scorso: noi ce la metteremo tutta sperando di ottenere il massimo, perché i ragazzi se lo meritano”.

Fiorentina 2 Sassuolo 1

FIORENTINA: Dolfi; Turnone (70’ Colaciuri), Batignani, Sadotti, Sturli; Atzeni, Bonanno; Evangelista, Puzzoli (88’ Sardilli), Pisani (80’ Guidorizzi); Angiolini (88’ Ciacci). All. Capparella.

SASSUOLO: Mantini; Amendola, Ardizzone, Bolondi, Longu; Macchioni, Mussini (46’ Goulart), Scaldaferri (46’ Acatullo); Catania, Petito, Chiricallo. All. Gilioli.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Marcatori: 29’ Puzzoli, 69’ Acatullo, 84’ Stuli.

Note: spettatori 400 circa.