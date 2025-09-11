"Plurale": il sound ipnotico nel live dei Casino Royale

Sabato 13 settembre verrà accolto uno dei gruppi più originali e longevi della scena musicale italiana: i Casino Royale, in concerto alle ore 22.30 in Corso Rosselli. Nati a Milano a metà degli anni Ottanta, i Casino Royale hanno saputo reinventarsi continuamente, passando dallo ska e dal reggae delle origini alle contaminazioni con rock, rap ed elettronica. Un percorso che li ha resi una vera e propria “factory sonora”, capace di attraversare generazioni diverse e di lasciare un’impronta indelebile nella musica indipendente italiana. Album come CRX e Reale hanno segnato la scena degli anni ’90, mentre lavori più recenti come Io e la mia ombra e i progetti sperimentali prodotti con i migliori nomi dell’elettronica hanno confermato la loro vocazione alla ricerca e alla contaminazione. Il loro live a Carrara si annuncia come un viaggio tra passato e presente, con i brani storici affiancati alle nuove produzioni, sempre all’insegna di groove ipnotici e sonorità meticce. Il concerto rientra nel cartellone serale del festival, che nella sua ventesima edizione esplora il tema “Plurale”: un concetto che ben si sposa con la musica dei Casino Royale, da sempre capace di fondere generi e linguaggi diversi in un sound personale e riconoscibile.