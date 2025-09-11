Più lavoro, più guadagno

Più lavoro, più guadagno
Tempo libero
11 set 2025
La riflessione sul "plurale" con Mortari

Il tema

Luigina Mortari guiderà la riflessione scientifica sul tema del “plurale”

Luigina Mortari guiderà la riflessione scientifica sul tema del “plurale”

La ventesima edizione di "Con-vivere" Carrara Festival avrà come tema il “plurale”. A guidarne la riflessione scientifica sarà la filosofa e pedagogista Luigina Mortari, da anni impegnata nello studio delle relazioni e della cura come fondamento dell’esistenza. L’immagine simbolo del festival raffigura foglie diverse appese a un filo: un invito a riflettere sulla pluralità come dimensione costitutiva della vita, non solo umana ma anche naturale. Le foglie, rivolte allo spettatore, evocano la biodiversità e la sua fragilità, oggi minacciata dai cambiamenti climatici e dall’intervento dell’uomo. Il filo su cui poggiano rimanda invece alla connessione e all’interdipendenza: ogni elemento è legato agli altri e il benessere del singolo influisce sull’equilibrio dell’intero ecosistema. Un messaggio che intreccia filosofia e urgenza ambientale, che celebra i vent’anni di un festival ormai radicato nella città e riconosciuto a livello nazionale.

