Il Bisonte Firenze va alla carica: obiettivo playoff

Il Bisonte Firenze, dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione, riparte con l’ambizione di alzare il tiro per quanto riguarda il campionato. L’avvio di stagione è stato positivo, i test iniziali hanno dato responsi convincenti al tecnico e ai dirigenti fiorentini; il successo ottenuto contro la Roma Volley a Imola nel trofeo McDonald’s ha dato un’ulteriore spinta emotiva alle ragazze di coach Bendandi. Il Bisonte vuol migliorare il decimo posto ottenuto nella passata stagione; l’obiettivo è quello di entrare nelle prime otto per disputare i playoff, ma le antagoniste non mancano, a partire proprio dalla compagine romana che cercherà di entrare nel novero delle formazioni che andrà poi a giocarsi il titolo nazionale, così come Vallefoglia e Cuneo. Il percorso delle ragazze fiorentine si presenta subito impegnativo, con l’esordio casalingo contro il Vallefoglia e successivamente con il derby contro Scandicci. Gli appuntamenti con Chieri e Pinerolo sono il proseguimento di una salita che toccherà l’apice alla 5ª di campionato nella trasferta di Milano contro Egonu e compagne. Dopo un mese di campionato piuttosto gravoso, le ragazze di Bendandi sfideranno a Firenze il Gorgonzola Novara prima di andare a far visita a Cuneo. L’ottava giornata presenta lo scontro diretto casalingo contro Roma Volley, in palio ci saranno punti fondamentali alla corsa playoff. La successiva sfida casalinga contro Perugia appare alla portata, così come la trasferta a Busto Arsizio. La partita al Pala Wanny contro la neopomossa Talmassons precederà la proibitiva sfida a Conegliano contro le campionesse d’Italia. Il girone di andata si chiuderà il 15 dicembre con la sfida casalinga contro Bergamo. La partenza è in salita, ma il percorso è omogeneo: le ragazze del Bisonte puntano tutto nello sprint finale per conquistare i playoff.