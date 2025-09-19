Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Tempo libero
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaMuore a 17 anniCocainaContromano in autostradaPaesi da visitare: UmbriaCarla Cappelli
Acquista il giornale
Tempo liberoI sostenitori di questa edizione. Dai Comuni del territorio al Ministero della Cultura
19 set 2025
MASSIMO BILIORSI
Tempo libero
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Tempo libero
  4. I sostenitori di questa edizione. Dai Comuni del territorio al Ministero della Cultura

I sostenitori di questa edizione. Dai Comuni del territorio al Ministero della Cultura

Una rete di istituzioni, enti, associazioni e privati che contribuiscono alla realizzazione di questo contenitore di immagini, arte e cultura diventato evento unico nel nostro Paese.

Una rete di istituzioni, enti, associazioni e privati che contribuiscono alla realizzazione di questo contenitore di immagini, arte e cultura diventato evento unico nel nostro Paese.

Una rete di istituzioni, enti, associazioni e privati che contribuiscono alla realizzazione di questo contenitore di immagini, arte e cultura diventato evento unico nel nostro Paese.

Sono numerosi i soggetti che sostengono questo evento internazionale che è arrivato alla sua undicesima edizione. Il Siena Awards Photo Festival è infatti promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione del Comune di Siena, del Comune di Castelnuovo Berardenga e del Comune di Sovicille, il supporto di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università̀ degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Etruria Retail – Carrefour, Estra SpA e Gabetti Lab e fra i partner Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate e Rete IVO. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sienawards.com e seguire il festival sui canali social: Facebook, sienawards; Instagram, @sienawards; Twitter, Siena Awards e YouTube Siena Awards. I crediti per il videomapping: Direzione artistica: Marco Boarino; Executive and Creative Producer: Christina Lidegaard; Soundtrack: John Metcalfe; Dramaturgy: Silvia Rigon; Art Director: Diana de Paolis; Video Design: Gate1; Video Technology: Artled; Sound Engineer: William Geroli; Sound System: BH Audio; Production Assistant: Valentina Zappa; Siena Awards Photo Festival Founder and Curator: Luca Venturi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata