Colle di Val d'Elsa: Innovazione e Sviluppo Sostenibile per il Distretto Economico della Valdelsa

COLLE di VAL D’ELSA

Le proposte per il futuro del distretto economico della Valdelsa arrivano dal sindaco di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii. Il primo cittadino apre ad una discussione sulle opportunità di crescita per il distretto economico della Valdelsa, un territorio che da sempre si distingue per l’integrazione tra industria, artigianato e turismo.

Sindaco, quale futuro vede per il distretto economico della Valdelsa e quale ruolo gioca Colle in questo contesto?

"Colle è il cuore pulsante di un distretto che sta crescendo e si sta rinnovando. Oltre alla tradizione dell’artigianato e soprattutto dell’industria, stiamo lavorando per attrarre nuovi settori, come la tecnologia e l’innovazione. Colle è un punto di raccordo tra industria, artigianato e turismo, e il nostro obiettivo è favorire sinergie tra questi settori, creando un ecosistema che sia fertile per nuove imprese".

Come descrive il panorama del distretto economico-imprenditoriale della Valdelsa?

"In provincia il motore dell’impresa e del lavoro è in Valdelsa. Non c’è dubbio. Il fulcro, il centro sotto questo profilo negli ultimi anni si è spostato da Siena alla Valdelsa. Ci sono molte imprese sul territorio che cercano anche nuovi sviluppi e nuove attività. Vediamo come nel corso del tempo proprio dal nostro territorio si sono sviluppate aziende che ora sono al centro dello scacchiere mondiale. La Valdelsa è quindi un vero e proprio distretto imprenditoriali tra i più fiorenti del centro Italia".

Le amministrazioni comunali cosa possono fare?

"Non rimane indietro. Recentemente abbiamo trattato il piano operativo comunale dando una spinta proprio in questo senso. C’è tanta buona imprenditorialità che rende grande il nostro distretto economico. Quello che dobbiamo fare è lavorare in sinergia anche con le altre istituzioni ed amministrazioni proprio per un piano anche di riqualificazione delle aree industriali, di attrazione di nuovi investimenti, ma anche di collaborazione tra lavoro e istruzione e sostegno all’artigianato".

Si parla quindi di migliorare l’infrastruttura e lavorare nel settore dell’urbanistica…

"Queste sono cruciali per lo sviluppo delle imprese. Ho ben in mente quanto le aziende e le imprese del territorio possano svilupparsi se accompagnate e sostenute dal Comune. Dobbiamo incentivare operazioni e programmi di interventi per migliorare la viabilità e potenziare le zone industriali. La riqualificazione delle aree dismesse è un altro passo importante, trasformandole in spazi adatti ad attività imprenditoriali innovative. L’integrazione di spazi verdi è una proposta che mira a rendere il territorio non solo attrattivo per le imprese, ma anche più vivibile".

Come vede la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico in relazione allo sviluppo del distretto?

"Il nostro patrimonio culturale è una risorsa fondamentale. Vogliamo creare percorsi turistici che uniscano arte, cultura e industria, offrendo alle imprese locali occasioni di visibilità. Inoltre, la valorizzazione del paesaggio può essere un volano per il turismo e per l’economia, creando nuove opportunità di sviluppo. L’impegno deve essere massimo e da parte delle amministrazioni comunali questa volontà c’è ed è solida".

Quali sono gli obiettivi per il futuro del distretto economico della Valdelsa?

"Il nostro obiettivo è rendere la Valdelsa sempre più competitiva e sostenibile, integrando innovazione tecnologica e tradizione. Vogliamo attirare investimenti nel settore della green economy e facilitare la collaborazione tra imprese, favorendo anche la digitalizzazione delle attività economiche. Serve un piano chiaro e concreto per il futuro del distretto economico della Valdelsa, con proposte per il miglioramento delle infrastrutture, il supporto alle imprese e la valorizzazione del territorio. Con una visione di sviluppo sostenibile e innovativo, la Valdelsa ha tutte le carte in regola per rafforzare la sua posizione come centro di eccellenza".