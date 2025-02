Lucca in Maschera: il carro della Pantera sfila nel centro storico

"Un’opera inedita, pensata e realizzata su misura per la città". Lucca in Maschera si arricchisce quest’anno di un’installazione in movimento mai vista prima: il carro della Pantera, una scultura su ruote che sfilerà domenica tra le vie del centro storico. Ne abbiamo parlato con Luca Bertozzi, autore del carro e maestro carrista di prima categoria.

"Il carro della Pantera nasce da un’idea del Comune di Lucca, che ha voluto portare in sfilata un’opera inedita e simbolica per la città", racconta Bertozzi. La collaborazione con Bertozzi e il Carnevale di Viareggio non è nuova: lo scorso anno in occasione della seconda edizione di Lucca in Maschera sono stati esposti la Tigre sotto il loggiato di Palazzo Pretorio e i Rolling Stones in Piazza Grande.

"Quest’anno facciamo un passo in più, con una scultura in movimento, creata appositamente per la città". Il carro è stato progettato con dimensioni precise 5 metri di lunghezza, 2,5 metri di larghezza e 4,5 metri di altezza proprio per garantire il passaggio senza difficoltà tra le porte delle mura e le strette vie del centro. L’idea di portare in sfilata una pantera non è casuale. "L’anno scorso ci furono alcune battute per la presenza della Tigre sotto Palazzo Pretorio, invece di una Pantera, simbolo storico della città – spiega Bertozzi – così quest’anno abbiamo voluto dare il giusto riconoscimento a questa figura, che rappresenta l’orgoglio lucchese".

La scultura, oltre alla sua imponenza visiva, ha un forte valore simbolico, infatti la Pantera tiene tra le zampe lo stemma della città, e nella zona frontale ci sarà spazio per ospitare istituzioni, lo storico Lucchetto e perche no alcune coreografie. Oltre a essere protagonista della parata, la Pantera avrà anche un futuro dopo il Carnevale. "Si tratta della prima opera inedita per Lucca non realizzata in cartapesta, ma con un materiale apposito per poter resistere alle intemperie – sottolinea Bertozzi – L’idea è che possa diventare un’installazione permanente o essere utilizzata per un’esposizione itinerante, a seconda delle decisioni del Comune". Per la città, dunque, non solo un’attrazione per il Carnevale, ma un’opera destinata a lasciare il segno nel tempo.

"Spero che piacerà, perché è un’opera unica, nata esclusivamente per Lucca", conclude Bertozzi.