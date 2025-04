‘Cento negozi una sola vetrina‘. Più valore allo shopping

Centro Commerciale Naturale "Cento negozi una sola vetrina" A dare luce e vivacità al paese di Fornaci sono anche i tanti negozi che, con le loro vetrine accese e le proposte offerte durante tutto l’anno, rappresentano il cuore pulsante del territorio e l’anima del tessuto commerciale del comune di Barga.

Una vocazione più che conclamata che tra alti e bassi, propri dei vari settori merceologici presenti e dei periodi contingenti, offre una buona "resistenza" continuando a essere rilevante, attiva e manifesta, con una moltitudine di attività commerciali storiche e altre più recenti che ogni giorno sono pronte ad accogliere i loro clienti. Qui è presente uno dei primi Centri Commerciali Naturali della Valle, che è a tutt’oggi il più grande e vario della MediaValle del Serchio, denominato "Cento negozi una sola vetrina".

Naturalmente, anche e soprattutto durante questi due giorni dell’expo "Primo Maggio a Fornaci" sarà a disposizione dei visitatori nel suo complesso e saprà offrire occasioni da non perdere. Lungo via della Repubblica e nei dintorni sarà possibile, soltanto passeggiando, anche degustare pasti appetitosi per pranzo e cena, spuntini e aperitivi di mezza giornata e godersi la festa in completo relax, grazie ai locali presenti, bar, ristoranti, pizzerie, pub, che per l’occasione speciale prepareranno menù accattivanti capaci di soddisfare nel modo migliore i gusti degli ospiti e il loro desiderio di svago.

Diversi negozi del paese sono riuniti in una Associazione dedicata, denominata Cipaf e presieduta da Giuseppe Santi, che organizza a sua volta diverse iniziative paesane di animazione e partecipa alle attività della comunità fornacina.

Tra circa un mese, il 2 Giugno per l’esattezza, a Fornaci si festeggerà il compleanno del Ccn, oltre ovviamente a celebrare la Festa della Repubblica Italiana, con un programma di iniziative che prenderanno il via già dalla sera di domenica primo giugno. Torneranno così lo shopping senza ostacoli e gli stand, questa volta gastronomici, per una nuova edizione della "Sagra delle Sagre Local street food", nata nel 2017 e incentrato sul meglio delle sagre paesane della Valle.