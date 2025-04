”Un sincero grazie agli espositori“. Il plauso del Comitato organizzatore

Bellissima, capace di donare enormi soddisfazioni, che molto spesso si riflettono negli sguardi sorridenti e nei consensi affettuosi della comunità che ospita la manifestazione del Prio Maggio, che non è nostra, bensì è di tutti. Certo è che gli sforzi organizzativi sono crescenti e i tempi cambiano sempre più in fretta, con un mutamento che porta nuovi pesi e la necessità pressante di adeguarsi a mercati emergenti, come di restare costantemente all’ascolto dei nostri primi interlocutori, gli espositori.

A loro va il plauso del Comitato organizzatore, in quanto ”preziosi termometri delle trasformazioni, quanto insostituibili compagni di viaggio lungo il corso degli anni, mettono la loro professionalità al servizio della buona riuscita della Festa. Siamo grati e consapevoli che senza il loro impegno costante niente di quello che stiamo vedendo oggi comporsi freneticamente all’interno di piazze e strade vuote solo fino a poco fa, non sarebbe stato certamente possibile".

"Negli ultimi anni – dicono ancora dal direttivo del Comitato Primo Maggio – il settore Automotive, per fare un esempio pratico, è riuscito a superare con notevole resilienza un insieme di sfide senza precedenti: dall’emergenza pandemica, alla scarsità di semiconduttori a livello globale, dalla mancanza di materie prime, all’instabilità delle supply-chain e della filiera di riferimento, riuscendo comunque a cogliere le opportunità derivanti dall’emergere di tecnologie dirompenti, come digitale, IoT, dispositivi connessi e Blockchain - dettagliano gli organizzatori entrando nel vivo della realtà commerciali di uno dei settori prevalenti nell’esposizione fornacina - A oggi, il mercato Automotive si trova in un momento di grandi trasformazioni, accelerate dallo sviluppo di nuove tecnologie, come robotica, stampa 3D e auto senza conducente, e influenzate da nuovi trend che contraddistinguono i consumatori. Le aziende si stanno preparando per la mobilità del futuro, ma in questo preciso momento soffrono il cambiamento e non sempre riescono a stare al passo. Siamo insieme a loro in questi passaggi complessi, guidati dalla nostra tenacia e pronti anche per questa ennesima sfida. É nel nostro Dna andare sempre avanti, cercare di anticipare i cambiamenti del mercato e ascoltare i suggerimenti che ci vengono esposti dai nostri principali partner. Siamo certi che alla fine anche questa edizione non mancherà di stupire i visitatori e fiduciosi che i nostri espositori non mancheranno di mettere in evidenza l’impegno e la professionalità che li contraddistinguono da sempre".

Avanti tutta!