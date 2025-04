"Buon Primo Maggio" . I ringraziamenti ai fornacini e al Comune

Buon Primo Maggio. Le strade, la piazza, il paese, sono già colorate di prima mattina e appare semplice immaginare la strada circondata di bandiere tricolore che domani, in particolare. sarà sgombra dal traffico quotidiano per fare spazio alla giornata dedicata alla Festa del Primo Maggio, con la passeggiata tra gli stand e in mezzo alle aiuole fiorite che profumano l’aria di primavera.

Allora via agli acquisti; dalla più piccola pianta fiorita a quella rigogliosa che inorgoglisce il passante che sfila lungo via della Repubblica, con le mani occupate dai sacchetti colorati e dalle cassette di legno strapiene di aromi, fino all’arbusto più importante, che è stato appena prenotato da un rivenditore di fiducia presente nella piazza per essere poi impiantato e che diventerà nel tempo un ricordo indelebile della straordinaria giornata passata a Fornaci, dopo aver arricchito il giardino di casa.

Intanto, un fiume di persone, tra bambini piccoli, più grandi, intere famiglie, gruppi di amici allegri e rumorosi, si muove velocemente nei settori con in mostra auto, moto, biciclette, grandi mezzi destinati all’agricoltura o più contenuti nelle dimensioni , utili a praticare l’hobby del giardinaggio, mentre alcune persone si confrontano con estrema serietà sui dati tecnici negli stand dedicati alle energie alternative, al riscaldamento di ultima generazione e alla bio-edilizia.

In contemporanea, poco più in là, altri ancora stanno sognando il loro prossimo viaggio estivo, fermi di fronte a una tenda da campeggio o a un ultimo modello di camper. Una sorta di sogno che tra poche ore diventerà realtà, con i componenti del Comitato organizzatore e il suo presidente Nicola Barsotti che invitano alla partecipazione e ringraziano i visitatori per il costante affetto dimostrato negli anni alla manifestazione, ricordando che a Fornaci si può agevolmente arrivare in treno, come in auto. Anche per quest’anno sarà a disposizione il servizio gratuito di navetta a partire dall’area del Chitarrino e ritorno, nella giornata di giovedì I Maggio, vista la chiusura al transito veicolare di Via della Repubblica.

"Dalle pagine di questo Speciale che il giornale ‘La Nazione‘ ha dedicato al nostro evento - commenta a chiusura dei suoi interventi Nicola Barsotti – vorrei ringraziare tutti i membri del consiglio direttivo, che instancabilmente si impegnano per la riuscita della Festa, oltre a tutti i fornacini che ci offrono la loro paziente collaborazione, perché per noi paesani il Primo Maggio è ormai entrato di diritto nella tradizione locale".

"Un doveroso ringraziamento – conclude il presidente Barsotti – va anche all’Amministrazione Comunale di Barga che ci sostiene nelle varie iniziative, all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e alle forze dell’ordine per il loro prezioso intervento. Buon Primo Maggio".