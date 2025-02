Carnevale di Lucca: weekend di sfilate e installazioni artistiche

Il Carnevale è nel pieno del suo splendore e Lucca si prepara a vivere il weekend più atteso della manifestazione. Il centro storico, già trasformato in un museo a cielo aperto grazie alle installazioni, si animerà fino alla sfilata di domenica.

Passeggiando per la città, ci si imbatte nelle imponenti opere in cartapesta realizzate dai maestri viareggini. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio domina la scena il mastodontico Gorilla dei fratelli Cinquini, che ha già incantato il pubblico del Carnevale di Viareggio e ora affascina cittadini e turisti nel cuore di Lucca. Le piazze e le strade storiche accolgono invece The Skull Parade – Il Tempo della Vanità, un’affascinante installazione nata dallo scambio artistico tra la Cittadella del Carnevale e Città del Messico, con giganteschi teschi decorati che richiamano la tradizione del Día de los Muertos. Poco più in là, in Piazza del Giglio, l’atmosfera si fa mistica con Gli Sciamani del maestro Michele Canova, un’opera suggestiva che rievoca riti ancestrali e spiritualità tribale.

Dopo la grande serata di sabato con le feste nei locali e lo show di Ivana Spagna, domenica alle 15 prenderà il via la Grande Sfilata delle Maschere sulle Mura, un evento che trasformerà la città in un immenso palcoscenico di colori e creatività. Partendo da Porta Sant’Anna, il corteo sfilerà lungo la cinta muraria fino al Caffè delle Mura, dove un maxi schermo proietterà le immagini spettacolari del Carnevale di Viareggio. La sfilata proseguirà poi in Piazza San Michele, con esibizioni coreografiche, danze e mascherate ispirate ai grandi carri viareggini. A chiudere il corteo la maestosa Pantera di Luca Bertozzi.

Ma la festa non finisce qui. Fino al 4 marzo, il Carnevale continuerà a portare luci, spettacoli e tradizione in ogni angolo del centro storico. Sabato 22 febbraio, in Piazza San Michele, i bambini saranno protagonisti con trampolieri, mangiafuoco e animazioni. Il 1 marzo, Villa Bottini ospiterà una serata danzante con musica e premi per le maschere più belle, mentre l’8 marzo l’Auditorium di San Romano farà rivivere l’eleganza viennese con il Gran Veglione di Carnevale. Il 2 marzo tornerà il CarnevalFratta, trasformando Piazza San Francesco in un vivace palcoscenico con artisti di strada, spettacoli di magia e teatro di burattini, per un evento che unisce tradizione e spettacolo.