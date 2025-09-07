Una lancia d’oro che spezza l’equilibrio tra i quartieri

Federico

Quattro giorni di prove e una Simulata non hanno svelato un dominatore: la Giostra del Saracino di oggi è senza padrone.

Tutti i giostratori hanno dimostrato di poter colpire il 5, nessuno ha garantito continuità. Porta Crucifera ha trovato entusiasmo con il centro di Innocenti e l’affidabilità di Vanneschi, ma resta un cantiere aperto. Porta Sant’Andrea ha alternato luci e ombre, con Montini convincente e Marmorini sorprendentemente opaco. Porta Santo Spirito, reduce dal trionfo di giugno, non ha brillato e i suoi Ragazzi Terribili sembrano meno dominanti, pur restando la coppia da battere. Porta del Foro confida in Rossi, rinato dopo l’errore di giugno, e cerca nell’entusiasmo per la prova generale l’arma per ribaltare i pronostici.

È una Giostra che promette equilibrio, senza gerarchie scritte e la sensazione che il destino si giochi all’ultima carriera.