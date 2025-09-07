Il match winner Parsi: "Con Rossi e Vitellozzi la Chimera in piazza può tornare a ruggire"

Simbolo del quartiere per anni, con Porta del Foro Davide Parsi ha corso 12 Giostre e riportato i giallo cremisi alla vittoria del 2019. Da marzo di quest’anno la rottura, dopo che il Consiglio Direttivo della Chimera ha scelto come giostratori titolari Francesco Rossi e Matteo Vitellozzi.

Davide Parsi Porta del Foro resta a quota 27 lance dopo aver fallito a giugno l’occasione di chiudere i conti, come giudica l’ultima Giostra di Rossi e Vitellozzi?

"Ho visto un quartiere che con una coppia nuova ha fatto 9 nelle prime due carriere, è sicuramente un buon esordio. Nello spareggio Francesco Rossi può aver pagato l’esordio del cavallo dopo aver avuto l’imprevisto dell’infortunio di Penelope a ridosso della Giostra, si è trovato a correre con un cavallo per cui la piazza era nuova, la prima carriere è stata positiva e la seconda no ma ci può stare. Nel complesso è stata una Giostra positiva per Porta del Foro considerando due cavalli nuovi e un giostratore all’esordio, hanno fatto 9 e sono andati agli spareggi, per quelli che erano i pronostici è andata bene".

Cosa si aspetta oggi?

"Sicuramente i giostratori di Porta del Foro avranno lavorato e fatto esperienza dopo giugno e si ripresenteranno in piazza al meglio. Matteo avrà rotto il ghiaccio con una Giostra alle spalle. Francesco avrà molta pressione, è la prima lancia del quartiere e da lui ci si aspetta sempre il massimo, sarà tenuto a rifare quello che ha fatto a giugno e in caso di spareggi, non rifare quello che ha fatto a giugno".

Ha disputato 12 giostre poi la vittoria nel 2019, quanto conta l’esperienza in piazza?

"L’esperienza nella vita è tutto a maggior ragione nella Giostra dove hai due carriere a disposizione, un totale di 9 secondi per metterti in gioco e dimostrare il lavoro fatto durante l’anno. Quello che conta di più è il binomio col cavallo".