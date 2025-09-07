Le sue melodie del Cinquecento amate dai cori

È dedicata alla figura di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in occasione del quinto centenario della nascita, la lancia d’oro della Giostra del Saracino di settembre 2025. Compositore musicale, (nato a Palestrina nel 1525 e morto a Roma nel 1594), “rielaborò con sensibilità nuova le tecniche della polifonia a cappella (per sole voci) ereditate dalla scuola fiamminga e mirò a realizzare nella musica sacra un tessuto contrappuntistico che lasciasse in evidenza la trama delle voci e la bellezza delle linee melodiche, tanto da essere considerato uno dei maggiori esponenti della polifonia sacra del Rinascimento”. Le sue melodie sono ancor oggi eseguite nell’ambito del Concorso Polifonico.