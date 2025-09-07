"L’evoluzione tecnica è incredibile"

Negli anni ’90 si vincevano le giostre col 4, nella Giostra dei tempi moderni il 5 è l’unico punteggio da colpire? "Il bello della Giostra è anche l’imprevedibilità a volte rimanere concentrati per sfruttare tutte le occasioni serve, ma è chiaro che fuori dal 5 si rischia a mala pena di rimanere a galla. Anche se negli anni recenti ci sono state giostre vinte con 4 e 4 otto come ai vecchi tempi, sono casi rari. Almeno il 9 è d’obbligo per andare avanti" Gamberi, come sono cambiati gli allenamenti? "Secondo me si è un po’ snaturata la Giostra, io non condivido questa strategia del tipo di cavallo scelto e non sono d’accorso sugli allenamenti così intensi rischiano di bruciare tanti giovani".