"Sono nata e cresciuta in San Giusto"

Arianna Stocchi 24 anni è ormai da anni parte attiva del gruppo giovanile del quartiere di Porta Sant’Andrea e ha già ricoperto il ruolo di addetta all’allestimento negli ultimi due mandati. Biancoverde fin dalla nascita, ha sempre partecipato con impegno e dedizione a tutte le iniziative del quartiere, arrivando ad esordire come damigella in Giostra nel 2022. La passione per Porta Sant’Andrea l’ha ereditata dal babbo Paolo anche lui quartierista fin dall’adolescenza. Da piccola si è vestita anche come paggetto. La sua intenzione è di impegnarsi ancora a lungo per il quartiere di Porta Sant’Andrea e le piacerebbe un giorno entrare a far parte del consiglio direttivo. Per il momento lavora sodo dietro le quinte come tanti altri giovani biancoverdi. Arianna Stocchi studia Biologia all’Università di Firenze e in attesa di laurearsi lavora anche come commessa in un negozio di abbigliamento del centro cittadino.