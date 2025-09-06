"Al servizio del quartiere che amo"

"In base alla lista dei figuranti cerchiamo di far combaciare gli abiti il più possibile ai numeri disponibili, idem per le taglie dei costumi, anche questo ci impegna molto". Quante persone lavorano ai costumi? "Il nocciolo duro è fatto da una decina di persone metà uomini e metà donne anche se ogni tanto c’è qualcuno che viene a darci una mano. Il giorno della Giostra - prosegue Fulgenzi - ogni tanto entro in piazza vestito anche io, altrimenti siamo nei paraggi, portiamo gli scudi a San Niccolò. A giugno sono tornato in tribuna dopo 33 anni. L’emozione più grande l’estrazione delle carriere a giugno 2024, ero vestito con l’emblema di Santo Spirito e mia nipote era il paggetto di Porta Crucifera".