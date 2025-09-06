Opinionista e dirigente. L’appello di Nocentini:: "Rifacciamo i costumi. Servono nuove risorse"

Paolo Nocentini naviga da una vita nell’ambiente della Giostra Saracino: adesso è presidente del Consiglio di Giostra a caccia di nuovi obiettivi da centrare per la manifestazione. Nocentini, ex rettore di Porta Santo Spirito, oggi è anche opinionista di Amaranto Channel.

In questi anni ha assistito alla crescita della Giostra, cosa manca ancora? Qual è il prossimo obiettivo da centrare?

"La Giostra è cresciuta molto negli ultimi anni, ma c’è un intervento che non possiamo più rimandare: il rifacimento dei costumi del corteo storico. Il nuovo sindaco e la nuova amministrazione dovranno avviare subito un progetto ambizioso. L’ufficio Giostra e i quartieri hanno fatto tanto, ma il tempo è ormai scaduto. Serviranno milioni di euro e dovremo trovare un mecenate pronto a sostenere l’operazione".

Il rifacimento dei costumi è possibile?

"Non basta un semplice copia-incolla dei vecchi abiti: servono nuovi bozzetti e, soprattutto, una seria ricerca storica".

Potrebbero essere aumentati i figuranti, secondo lei?

"Prima di tutto bisogna essere fedeli alla ricerca storica. Se emergono nuove figure, bene, ma non bisogna moltiplicare i costumi solo per includere più giovani. Se i posti sono pochi, occorre accettare l’idea di sfilare un anno sì e uno no, come succede da sempre al Palio di Siena".

Che altro va cambiato nella Giostra?

"Non mi convince l’attuale organizzazione, che non libera davvero le grandi potenzialità della manifestazione. I quartieri devono restare centrali, ma i rettori non possono decidere su questioni che li riguardano direttamente, come se sfilare insieme o col proprio quartiere. Le decisioni finali spettino al Comune, con persone fidate che conoscano a fondo la Giostra".