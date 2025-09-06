Dal gruppo giovanile alla vittoria del 2006

Corpo a corpo con sfumature

Speciali
Eventi e fiereDal gruppo giovanile alla vittoria del 2006
6 set 2025
SONIA FARDELLI
Eventi e fiere
Paolo Nocentini ha cominciato ad appassionarsi di Giostra con il quartiere di Porta Santo Spirito, al quale si è avvicinato come tanti altri giovani. Nel 1993 è presidente del Gruppo Giovanile, entra poi nel Consiglio direttivo, dove è rimasto in carica fino al 2009. È stato maestro d’arme dal 1997 al 2004. Nell’aprile del 2005 gli è stata affidata la guida del quartiere: è stato infatti nominato rettore fino al 2008, vincendo una lancia d’oro nel settembre del 2006 con Luca Veneri e Carlo Farsetti in lizza.

