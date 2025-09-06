Passione San Lorentino. Fontani sogna in cucina: "La Chimera ha fame di tornare a vincere"

Per i numeri che gestisce nel pre Giostra potrebbe trovare lavoro come direttrice di sala in un grande hotel. A muoverla è l’attaccamento ai colori giallo cremisi. Letizia Fontani è la responsabile della cucina di Porta del Foro.

Da quanto tempo in questo ruolo e come ha cominciato?

"Sono responsabile insieme ad altre persone della cucina di Porta del Foro da fine 2023. Sono una neofita del quartiere, ci sono approdata a marzo 2023 e sono stata subito inglobata nel gruppo che è una vera e propria famiglia. Mi hanno coinvolto nelle loro attività principalmente in cucina che è anche la mia passione. Da lì ho iniziato a collaborare e dare una mano, poi sono entrata a far parte del gruppo dei responsabili dei fornelli, siamo quattro persone".

Di cosa si occupa esattamente?

"Buttiamo giù una parte del menù durante la settimana del quartierista e negli eventi che si svolgono nel corso dell’anno. Gestiamo la cucina sia nella realizzazione dei piatti che nell’organizzazione degli spazi. Ci occupiamo di tutta la parte fattiva e di portare avanti le serate oltre a sovrintendere a un gruppo di persone molto nutrito".

Dirige un grande gruppo di aiutanti?

"Tra i nostri incarichi c’è l’organizzazione dei turni, comunichiamo la necessità di avere volontari quartieristi da arruolare. Per la settimana del quartierista cene come la propiziatoria possono radunare al servizio anche 50 persone. Sia per la propiziatoria che per la cena al contrario, oltre che nelle serate normali, realizziamo qui tutti i piatti dall’antipasto ai primi e secondi. Tutto quello che esce durante la settimana del quartierista viene dalla nostra cucina".

Qual è il record di persone messe a tavola?

"Tra propiziatoria e cena al contrario duemila persone, più qualche centinaia al giorno durante le serate di pre Giostra. Abbiamo fame di tornare a vincere".