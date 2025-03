Lucca Gustosa: Sapori e Tradizioni con Peppone Calabrese

Questo fine settimana vedrà la città trasformarsi in un grande palcoscenico di sapori, cultura e tradizione con Lucca Gustosa. Per raccontare questa nuova edizione abbiamo incontrato Remo Santini, assessore al turismo e Paola Granucci, assessore al commercio, ideatori dell’evento.

Cosa renderà speciale questa edizione?

"Possiamo dire che è l’edizione della consacrazione - risponde Santini - Ogni anno Lucca Gustosa è cresciuta, ma stavolta facciamo un salto di qualità grazie alla partecipazione di Peppone Calabrese, un grande esperto dell’enogastronomia italiana. La sua co-organizzazione con il Comune ha dato un’impronta ancora più forte alla manifestazione, rendendola più strutturata e attraente anche fuori dai confini locali. L’evento non è solo cibo, stand e mercati: è cultura, è valorizzazione del nostro territorio. L’idea è che possa diventare anche un richiamo turistico di primo livello, capace di portare a Lucca visitatori da tutta Italia".

Cosa aspettarci da un programma così ricco?

"Abbiamo lavorato per offrire un’esperienza completa, che faccia riscoprire il sapore e il sapere della nostra città - dice Granucci - Ci sono tante novità: gli spazi culturali, i laboratori, le masterclass con grandi nomi della cucina e i focus tematici, come quello dedicato al Tordello, che sarà centrale in questa edizione. Ma non ci fermiamo qui. Abbiamo coinvolto le sagre, le botteghe storiche e le attività del territorio, che rappresentano l’anima autentica della nostra tradizione culinaria. Questa integrazione tra evento e tessuto commerciale locale darà una marcia in più alla manifestazione".

Quanto è importante il legame tra enogastronomia e cultura per il successo dell’evento?

"È fondamentale. Il cibo racconta una storia, è parte della nostra identità - ancora Santini - Con Lucca Gustosa vogliamo andare oltre la semplice degustazione e portare le persone dentro un racconto fatto di tradizioni, prodotti tipici e passione. Ecco perché non ci saranno solo mercati e showcooking, ma anche incontri culturali, spettacoli e momenti di approfondimento".

C’è grande attesa anche per la presenza di Calabrese. Quanto pesa il suo contributo?

"Tantissimo – confermano i due assessori – Peppone è un volto noto, ma soprattutto una persona che conosce e ama l’enogastronomia italiana. Con lui abbiamo potuto dare una visione ancora più ampia all’evento, la sua presenza è un vero valore aggiunto".

Perché un turista dovrebbe scegliere Lucca Gustosa per un weekend?

"Perché è un’esperienza che unisce tutto ciò che di bello e buono ha da offrire Lucca - concludono Santini e Granucci - Chi verrà non troverà solo ottimo cibo, ma una città che si apre, accoglie e racconta la sua storia attraverso i sapori. E’ un evento che arricchisce non solo il palato, ma anche l’anima".