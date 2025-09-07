L’esperienza sulla lizza lunga 10 anni

Carlo Umberto Salvicchi,

65 anni, è entrato a far parte del mondo della Giostra nel 2015 come quarto uomo del team di maestro di campo. Poi è stato vice maestro a piedi e a cavallo, ruoli che ha ricoperto per diversi anni alternandosi con Fabio Butali e Gabriele Veneri. Dieci anni di esperienza in uno dei ruoli più delicati della Giostra, una sorta di arbitro che deve vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione e in particolare delle carriere dei giostratori. Quella di oggi è la sua quarta Giostra da Maestro di Campo, ruolo che ha condiviso in queste ultime edizioni con Gabriele Veneri. Appassionato di Giostra non ha mai fatto parte però di nessun quartiere e ad sempre mantenuto una posizione neutrale. È sempre stato nell’ambiente equestre aretino, dilettandosi a fare lunghi trekking a cavallo e passeggiate per la campagna. È sposato e ha due figli grandi. Nel lavoro è responsabile dell’area Valdichiana

di Confcommercio.