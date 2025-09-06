Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Speciali

Eventi e fiereLa passione che non si misura con un righello
6 set 2025
D’ASCOLI
Eventi e fiere
La passione che non si misura con un righello

Federico Da un quarto di secolo i cartelloni del Buratto scandiscono le emozioni della Giostra del Saracino, ma solo ora si...

Federico

Da un quarto di secolo i cartelloni del Buratto scandiscono le emozioni della Giostra del Saracino, ma solo ora si scopre quanto possano fare la differenza. Il nuovo tabellone, realizzato con misure al Cad, ha corretto i bracci del 4 verticale secondo il regolamento, ma avrebbe spostato il centro. Tra tecnicismi e numeri, resta il vero motore della festa: i quartieristi. Sono loro a vivere il quartiere tutto l’anno, a tramandare storie, ricordi e tradizioni che nessun righello può misurare. Uomini e donne lontani dai riflettori che sono il vero motore della manifestazione. Dall’organizzazione delle cene al campo di allenamento, dalla cura dei costumi storici, il loro contributo è fondamentale.

Il nuovo cartellone è come un promemoria: la precisione tecnica è fondamentale, ma il cuore della Giostra resta sempre nelle mani di chi la ama davvero.

