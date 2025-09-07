In piazza da 70 anni. La festa dei Musici con i vecchi costumi e tante sorprese

L’emozione si rinnova ogni volta che entrano in piazza, sarà grandissima quella del più giovane tamburo al debutto nella Giostra di settembre, così come quella dei veterani della piazza, chiarine con 30 anni di carriera alle spalle. E’ la magia del Gruppo Musici pronto a scandire ancora una volta ogni momento del Saracino e tutte le sue collaterali. Una vera colonna sonora della città. Perché tutto fili liscio nell’appuntamento più atteso, oltre che prove serrate durante l’anno, nelle ultime due settimane il Gruppo si è ritrovato quasi ogni sera per mettere a punto i minimi dettagli della manifestazione.

Mauro Nappini Presidente del Gruppo Musici della Giostra, quanti figuranti vedremo in piazza?

"Oggi ci saranno 35 chiarine, 12 tamburi, 3 lucchi e 1 labaro, 2 rullini, una formazione collaudata".

Ci saranno debuttanti?

"Sì, tra i tamburi, Tommaso Ghezzi, le nuove chiarine invece avevano esordito nella Giostra di giugno".

Chi saranno invece i Musici dalla carriere più longeva in piazza?

"Fabio Rossi, Claudio Storri, Andrea Milesi, Andrea Carboni, che hanno ormai oltre 30 anni di carriera alle spalle, sono gli elementi storici del gruppo, ma anche Davide Pericoli e Paolo Ermini con un quarto di secolo di servizio".

Novità per la Giostra di settembre?

"La parte musicale resta invariata, le novità saranno nella formazione e nei costumi. Il Gruppo marcerà compatto da Borgunto, con tamburi e trombe in file alternate che percorreranno assieme la lizza. Un’altra novità riguarda l’omaggio ai 70 anni del Gruppo che ricorrono quest’anno: indosseremo una parte dei vecchi costumi del 1956, disegnati da Novarese che venivano utilizzati fino al ’91. Tutti i tamburi e alcune chiarine indosseranno quelli storici, il resto del gruppo vestirà gli attuali".