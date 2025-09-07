Ha corso 27 giostre. Vinte 11 lance

Alessandro Vannozzi ha corso 47 giostre giostre ed ha vinto 11 lance d’oro tutte per Porta Crucifera ed è stato uno dei migliori giostratori di tutti i tempi. Ha centrato 17 volte il V in anni in cui non era un tiro alla portata di tutti e 32 volte il IV. Ha esordito contro il Buratto il 28 agosto del 1994 in coppia con l’esperto Marco Filippetti di Narni. La prima vittoria è arrivata il 3 settembre 1995 sempre in coppia con Filippetti e in sella a Deba. Una lunga carriera in Piazza Grande in coppia con tantissimi giostratori: con il babbo Eugenio, Marco Filippetti, Lucio Antici, Daniele Gori, Marco Cherici, Carlo Farsetti e Filippo Fardelli. Viene da una famiglia di giostratori: il nonno Arturo ha vinto 14 lance d’oro e il babbo Eugenio ne ha vinte 9.