Corpo a corpo con sfumature
È cresciuto a pane e Giostra
6 set 2025
  4. È cresciuto a pane e Giostra

È cresciuto a pane e Giostra

titolare della Bottega di Giacco a San Giuliano, ha sempre partecipato attivamente alla vita di Porta Crucifera. Il babbo Luciano e la mamma Marcella, quartieristi sfegatati lo hanno sempre portato fin da piccolissimo al quartiere e la piazzetta rossoverde è stato il luogo dove è cresciuto. Nel 2001 si è vestito da paggetto e poi ricoperto tantissimi altri ruoli. Ha fatto parte del Gruppo giovanile rossoverde ed è stato tra gli ideatori dell’evento a Squola di Giostra, nel quale sono stati coinvolti anche ragazzi di altri quartieri. Nel 2018 si è presentato alle elezioni per il consiglio direttivo e, pur essendo il candidato più giovane, è stato quello che ha avuto il maggior numero di preferenze.

© Riproduzione riservata