Bonacci resta alla guida fino al 2028

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Eventi e fiereBonacci resta alla guida fino al 2028
7 set 2025
SONIA FARDELLI
Eventi e fiere
Si è insediato da quache mese il nuovo direttivo dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo. Sono stati confermati fino al 2028 come presidente Giovanni Bonacci (nella foto) e come direttore tecnico Stefano Giorgini. Vicepresidenti Romano Junior Vestrini e Carlo Lobina. Segretario Sergio Rossi. Provveditore Marco Donati. Completano il consiglio direttivo, per la prima volta allargato a tredici componenti: Francesco Benincasa, Leonardo Calcini, Alessio Dionigi, Lorenzo Diozzi, Daniele Serboli, Riccardo Soldani, Roberto Vestrini. Probiviri: Agostino Buracchi, Sergio Cassai, Gianfranco Ricciarini.

È stato eletto anche il nuovo Comitato Giovanile, composto da Alessio Montini, Filippo Brucato e Lorenzo Piazza.

