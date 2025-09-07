Bonacci resta alla guida fino al 2028

Si è insediato da quache mese il nuovo direttivo dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo. Sono stati confermati fino al 2028 come presidente Giovanni Bonacci (nella foto) e come direttore tecnico Stefano Giorgini. Vicepresidenti Romano Junior Vestrini e Carlo Lobina. Segretario Sergio Rossi. Provveditore Marco Donati. Completano il consiglio direttivo, per la prima volta allargato a tredici componenti: Francesco Benincasa, Leonardo Calcini, Alessio Dionigi, Lorenzo Diozzi, Daniele Serboli, Riccardo Soldani, Roberto Vestrini. Probiviri: Agostino Buracchi, Sergio Cassai, Gianfranco Ricciarini.

È stato eletto anche il nuovo Comitato Giovanile, composto da Alessio Montini, Filippo Brucato e Lorenzo Piazza.