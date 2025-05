Vacanze in piena libertà. Dai boschi ai torrenti

Conferme e grandi novità contraddistinguono i programmi, sempre più ricchi e variegati, a disposizione dei giovani e giovanissimi desiderosi di vivere esperienze estive in libertà, immersi nel verde dei boschi, facendo trekking o tuffi nei torrenti, magari anche imparando nuove discipline sportive.

Tra i più originali troviamo il campo estivo "Equi Camp" dell’Associazione Sportiva Dilettantistica "Equi Dreams" di Bagni di Lucca, che propone, da giugno a settembre e per ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni, tra le altre attività, l’avvicinamento all’equitazione e all’etologia del cavallo e dei pony, quest’ultimo naturalmente per i più piccoli. Gli organizzatori invitano a passare l’estate nel loro Centro Ippico e Scuola Pony, che si trova in località Ponte a Diana, tra tanta allegria e divertimento da vivere in compagnia. Nel pacchetto, si trovano anche laboratori ludici-creativi-motori curati dalla Biblioteca Errante Pinocchio, la fattoria didattica, insieme a escursioni in natura con bagni nel ruscello, oltre a laboratori di musica e di inglese.

Sempre a Bagni di Lucca, in questo caso nell’area del Rifugio di Foce al Lago, Albereta, dal 21 al 26 luglio e dal 25 al 30 agosto, l’Associazione locale CanyoNatura Toscana, preannuncia un’estate indimenticabile e ricca di amicizie e nuove emozioni per i partecipanti ai suoi campi estivi, riservati a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13anni. Avventure in natura, trekking, giochi, laboratori creativi, sport e tante risate, sono le basi dell’offerta, articolata con campi settimanali e residenziali e diverse attività giornaliere. Si parte dal 16 giugno e si va avanti fino al primo agosto, invece, nel comune di Borgo a Mozzano, dove al Centro Sportivo San Michele della Misericordia di Corsagna, tornano i campi estivi rivolti a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni di età, attivi dalle 8 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. Tante le novità annunciate dal Centro per quest’anno che, accanto all’offerta tradizionale, inseriscono ore di calcio seguite da un professionista del settore, lezioni di Inglese e Spagnolo inerenti alle ore dello svolgimento dei compiti estivi e spazi di rilassamento con lezioni di Yoga. Tutto questo, insieme agli ormai tradizionali campi estivi nel comune di Barga, a cura delle Unità Pastorali e delle associazioni sportive locali.

Fiorella Corti