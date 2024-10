Un appuntamento ricco di magia e sofisticata eleganza all'interno di uno scenario naturali

Con il Raduno Vele Storiche Viareggio, tradizionalmente si chiude la stagione di regate delle vele d’epoca in Mediterraneo. Un evento ricco di fascino e magia, capace di catalizzare ogni anno l’attenzione di tantissimi appassionati. In questa cornice esclusiva, ogni anno vengono ospitate nuove imbarcazioni, visitabili in banchina da chiunque desideri scoprire da vicino un vero e proprio museo galleggiante. Un appuntamento, insomma, che riunisce il fascino della tradizione nautica con la bellezza senza tempo di scafi leggendari e di giovani imbarcazioni in vetroresina, che rappresentano un’epoca importante, anzi una pietra miliare nella storia dello yachting e delle competizioni. Decine di imbarcazioni, curate nei minimi dettagli, sfilano con grazia, mostrando le loro linee classiche e la maestria artigianale che le ha rese iconiche nel mondo della nautica d’antan. Scafi centenari, restaurati grazie a processi artigianali affascinanti che richiedono una combinazione di competenze tradizionali, precisione e una profonda comprensione dei materiali, si affiancano così a molti più “giovani colleghi”. Questi ultimi si presentano invece più leggiadri e sfilati, perché costruiti con un materiale che, dagli anni ’70, ha rivoluzionato il mondo della costruzione navale e ha permesso maggiore libertà di design rispetto alle tradizionali barche in legno. Nella cornice degli splendidi yacht della Darsena, le barche navigano con orgoglio, offrendo agli spettatori uno spettacolo unico, con il pubblico che può ammirare la perfezione delle finiture in legno e ottone, i dettagli vintage, oppure prue sottili, poppe larghe e voluminose, in modo da poter immaginare avventure e regate vissute sui mari di tutto il mondo. Ed è come se ogni imbarcazione partecipante raccontasse una storia: dai fasti dei decenni passati agli armatori che hanno custodito e restaurato queste meraviglie galleggianti. Un comitato di esperti è solito premiare ogni anno l’imbarcazione che ha meglio rappresentato lo spirito della competizione, tenendo conto della raffinatezza, della conservazione e del restauro, nonché dell’eleganza complessiva dello yacht e del suo equipaggio. Il 19° Raduno Vele Storiche Viareggio si è svolto con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Città di Viareggio, Comune di Camaiore, Comune di Forte dei Marmi, Federazione Italiana Vela, Comitato Internazionale del Mediterraneo, Fondazione Carnevale di Viareggio, con la collaborazione della Guardia Costiera e dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) e la partecipazione preziosa di tutti i partner che hanno sostenuto la manifestazione.