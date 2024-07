Trionfo Montemurlese a Viareggio: "Vannucci-Menchetti" alza la Coppa dei Campioni

La Bocciofila "Vannucci-Menchetti" di Montemurlo ha recentemente raggiunto un notevole traguardo, aggiudicandosi la 22ª edizione della Coppa dei Campioni a Viareggio. L'evento, organizzato dal Coordinamento Regionale Bocce a Striscio in collaborazione con la Bocciofila "Giardino della Libertà", ha visto la partecipazione di dodici squadre da varie città toscane, tra cui Prato, Empoli, Valdarno, Siena, Firenze, Viareggio, Arezzo, Pisa e Pistoia. Viareggio si è dimostrata ancora una volta una sede prestigiosa per una competizione di tale importanza, offrendo un contesto ideale per una gara di alto livello e coinvolgendo numerosi spettatori. Le gare, andate in scena il 15 e 16 giugno, hanno visto una corposa partecipazione del pubblico presso la Bocciofila di Viareggio anche perché la competizione, strutturata ad eliminazione diretta, ha garantito spettacolo ed emozioni fino all'ultimo. La finale ha visto confrontarsi la squadra di Montemurlo, composta dal capitano Giovanni Mazzanti, Stefano Mattei, Diego Marino, Lorenzo Farinacci e Tommaso Malinconi, e quella del Baracca di Prato. La squadra di Montemurlo ha trionfato con il punteggio di 18 a 12, assicurandosi così il titolo. Il presidente della Bocciofila "Vannucci-Menchetti", Giovannangelo Baldini, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come la Coppa dei Campioni sia la competizione più prestigiosa della Toscana nel mondo delle bocce. Ha poi ringraziato gli atleti e il capitano Mazzanti per l'impegno e la determinazione dimostrati, che hanno portato a questo importante successo, Evidenziando inoltre l'importanza di questo risultato per la Bocciofila di Montemurlo, che continua a distinguersi nel panorama regionale grazie alla passione e all'entusiasmo dei suoi membri. Anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha celebrato l'importante vittoria, lodando l'entusiasmo e la determinazione della squadra. Calamai ha definito la bocciofila una vera potenza sportiva e sociale per la comunità di Montemurlo, sottolineando come tali successi contribuiscano a rafforzare il senso di appartenenza e orgoglio cittadino. Nel contesto del torneo, è da segnalare anche la partecipazione di una squadra femminile di Maliseti, che ha ottenuto una vittoria contro la formazione di casa con il punteggio di 18 a 11. Questo risultato mette in luce il crescente interesse e successo delle donne in questo sport, dimostrando come le bocce siano una disciplina inclusiva e capace di coinvolgere atleti di ogni genere ed età.