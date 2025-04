Il festival dei libri e delle parole “La cultura innalza la città“

In occasione del ponte del 25 Aprile torna al Real Collegio, per la quarta edizione, Lucca Città di Carta, il Festival dedicato ai libri, alla carta, all’arte e alla stampa che, nelle precedenti tre edizioni, ha registrato oltre 21.000 visitatori, appassionati lettori e non solo, provenienti da tutta Italia. Il Festival, infatti, prevede un ricco programma di appuntamenti con scrittori, ma anche tavole rotonde, giochi, laboratori artistici, workshop, prove di stampa manuale con macchine antiche, mostre pittoriche e fotografiche e un cartellone collaterale dedicato a famiglie e bambini. Immancabile, inoltre, all’interno della manifestazione, la fiera della piccola e media editoria con anche artigiani della carta.

L’appuntamento è quindi per domani, venerdì 25, sabato e domenica con orario continuato 10-19, al Real Collegio di Lucca Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione www.luccacittadicarta.it. Il Festival è organizzato dall’Associazione omonima Lucca Città di Carta, composta dal doppio team Nati per Scrivere e L’Ordinario.

“Abbiamo cominciato a progettare Lucca Città di Carta nel 2018, consapevoli che di eventi culturali ce ne fossero molti in città – spiegano Romina Lombardi e Alessio Del Debbio, direttori del Festival – ma ci sembrava che mancasse un festival legato ai libri, all’editoria e alla carta che fosse uno spazio trasversale e aggregante per tutti, la “casa” di tutte quelle persone, enti, associazioni del territorio e non solo, che davvero, ogni giorno, fanno cultura perché pensano semplicemente che sia indispensabile per vivere“.

“Un evento – vanno avanti – che non fosse ‘a spot’, ma in grado di produrre cultura anche durante l’arco dell’anno, tanto che poi siamo arrivati alla nascita della Villa dei Libri, il salotto letterario autunnale a Villa La Principessa e alla produzione di alcuni libri in collaborazione con realtà lucchesi. Crediamo che quest’anno, Drusilla Foer che viene a moderare l’amica Katia Lari Faccenda sia il riassunto perfetto dello spirito del nostro festival: connessione, amore per i libri e per i valori, ospiti, che prima di essere personaggi dimostrano di essere persone con qualcosa di vero e di bello da trasmettere, editori che con passione, nonostante l’andamento del mercato, lottano per continuare a produrre cultura. Lucca Città di Carta è condivisione, rete, amore incondizionato per la cultura. Un evento che nasce per la città, per renderla il centro di un momento di confronto e di conoscenza che unisca quante più realtà possibili. Perché ‘La cultura innalza la città’, come recita lo slogan sotto una torre Guinigi fatta di libri”.