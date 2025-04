Lucca crocevia di suoni e musica . Da Piovani all’impegno sociale

Dal 23 al 27 aprile Lucca tornerà a essere un crocevia di suoni e musica e un vivace laboratorio di pensiero grazie alla XI edizione del Lucca Classica Music Festival, evento promosso dall’Associazione Musicale Lucchese. Artisti di fama internazionale, giovani talenti e un ricco programma di concerti, incontri e approfondimenti animeranno la città con più di 60 appuntamenti in cinque giorni, dal mattino fino a notte fonda.

La manifestazione che ha ricevuto anche quest’anno l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, porta in città numerosi nomi di primi piano, a partire dal premio Oscar Nicola Piovani, cui andrà il premio Lucca Classica. Piovani porta sabato prossimo, il 26 aprile, alle 21.15 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini il suo spettacolo “Note a margine”, un viaggio autobiografico attraverso oltre quarant’anni di carriera nel mondo della musica, del cinema e del teatro.

Come da tradizione, il concerto inaugurale del festival (23 aprile, ore 21.15, chiesa di san Francesco) vedrà protagonista l’Orchestra del Conservatorio “L. Boccherini”, diretta da Valerio Galli e con la partecipazione del soprano Laura Catrani. In programma pagine di Luigi Boccherini, Luciano Berio e Igor Stravinskij. Il finale del festival (domenica 27 aprile, ore 18.15, Teatro del Giglio Giacomo Puccini) sarà affidato all’Orchestra e ai ballerini della Notte della Taranta, che coinvolgeranno il pubblico con il ritmo travolgente della pizzica.

La città – intesa come spazio fisico ma anche come generatore di cultura – sarà protagonista di Lucca Classica tanto quanto la musica. Nei giorni del Festival, le bande della zona attraverseranno il centro storico; i musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi ospiteranno ben sette appuntamenti; non mancheranno i consueti momenti musicali nella Cattedrale di San Martino e quelli al Puccini Museum e come sempre ci sarà un incontro dedicato al rapporto tra arti visive e musica, a cura della Fondazione Ragghianti.

In calendario anche tantissimi concerti con i giovani allievi del Conservatorio “L. Boccherini” che si esibiranno per lo più nella chiesa di San Salvatore e all’Oratorio degli Angeli Custodi.

Lucca Classica è organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese (Aml) con il sostetegno del Mic, il patrocinio e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Lucca, Camera di Commercio - The lands of Giacomo Puccini, il patrocinio della Provincia di Lucca e la collaborazione di Conservatorio “L. Boccherini” e Teatro del Giglio Giacomo Puccini.